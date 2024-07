Dorval Vieira, ex-presidente do Paysandú, morre aos 98 anos

Faleceu nesta terça-feira, 16, o ex-presidente do Clube Esportivo Paysandú Dorval Vieira, aos 98 anos. Ele esteve à frente do clube em 1978 e, além disso, também exerceu a presidência do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Malharia, Tinturaria, Tecelagem e Assemelhados de Brusque (Sintrafite).

O horário de velório e sepultamento ainda não foi divulgado, mas, segundo a família, ocorrerão no cemitério Parque da Saudade. O neto de Dorval, Evandro Vieira, destaca a alegria e legado do avô.

“Ele será lembrado com muito carinho, pela alegria e pela história que deixou na cidade, não só no Paysandu, mas também no Sintrafite e no Carlos Renaux, que também era muito presente”, homenageia o neto.

Dorval faleceu no Hospital Unimed, em Balneário Camboriú, cidade que residia. Ele deixa nove filhos, netos e bisnetos. Evandro lembra ainda que o avô era “fã número 1” do Paysandú, no qual foi presidente.

