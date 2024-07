Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (15 a 16/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Osmar Hofmann, 81 (pop. Marzinho)

16/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Paquetá, às 9h desta quarta-feira, 17. Deixa esposa, quatro filhos, oito netos e uma bisneta enlutada.

Joaquim Antônio de Oliveira, 91

16/07: faleceu no Hospital do Coração, em Balneário Camboriú. Residia no bairro Limeira Baixa. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Santa Terezinha, às 10h desta quarta-feira, 17. Deixa amigos e familiares enlutados.

Esterlina Aparecida Palhano Fogaça, 67

15/07: faleceu na residência. Residia no bairro Pedras Grandes, em Botuverá. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Dom Joaquim, às 17h desta terça-feira, 16. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gilberto Hasckel, 64

15/07: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 16. Deixa amigos e familiares enlutados.

Pedro Alfredo Vargas, 101

15/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 16. Deixa amigos e familiares enlutados.

Luis Decker, 76

15/07: faleceu na residência. Residia no bairro Poço Fundo. Foi sepultado no cemitério do Águas Claras. Deixa esposa, dois filhos e três netos enlutados.

Nascimentos:

16/07: Miguel Schilindwein de Oliveira

filho de Franciele Roberta Schilindwein e Adriano de Oliveira

