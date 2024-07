Campanha que incentiva valorização do comércio local é lançada em Brusque

A campanha Comércio Local é Legal foi lançada na manhã desta segunda-feira, 16, no Sesc, em Brusque. A iniciativa, promovida pela Fecomércio-SC, em parceria com sindicatos empresariais do estado, foi lançada simultaneamente em 21 cidades catarinenses.

O presidente da Fecomércio-SC, Helio Dagnoni, marcou presença no evento em Brusque. A campanha, inclusive, nasceu no município e depois foi ampliada para outras cidades do estado. Durante o discurso, Helio valorizou a iniciativa.

“A campanha Comércio Local é Legal veio para movimentarmos o nosso comércio em Santa Catarina, com a geração de mais empregos e renda para cada cidade”, afirma. O presidente da Fecomércio-SC ainda defendeu a taxação de compras internacionais.

Marcelo Gevaerd, presidente do Sindilojas, destacou a importância do comércio local para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Gevaerd abriu o evento de lançamento da campanha e disse que a iniciativa visa fortalecer os bairros, a cidade, a região e o estado.

“A campanha Comércio Legal tem como finalidade e compromisso apoiar e fortalecer nossos empresários, empreendedores e trabalhadores. Juntos, vamos promover o desenvolvimento sustentável e assegurar um futuro próspero para Santa Catarina”, diz o presidente do Sindilojas.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, Valter Kohler, afirma que, ao comprar no comércio local, os recursos arrecadados são revertidos em impostos para a cidade, fazendo com que os gestores possam investir em políticas públicas.

“Na campanha, temos como objetivo conscientizar as pessoas a comprar no comércio local e mostrar que, por meio desta ação, elas estarão beneficiando a si próprias, além de fortalecer os estabelecimentos locais, promovendo a geração de empregos e renda”, valoriza.

Discursaram no evento também a diretora do Senac, Lucimar Vieira Nass, que falou sobre as capacitações oferecidas pela unidade, e o gerente do Sesc, Gustavo Josende Caetano, que também destacou as atividades.

Por fim, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, defendeu a valorização da compra no comércio local, falou sobre geração de empresas em Brusque e colocou a secretaria à disposição.

Marcaram presença no evento ainda o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), o presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Marlon Sassi, a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, e outras autoridades políticas e do empresariado.

