Fundador de restaurante tradicional de Brusque, Osmar Hofmann morre aos 81 anos

O empresário brusquense Osmar Hofmann faleceu aos 81 anos nesta terça-feira, 16. Conhecido como Marzinho, ele fundou, junto com a esposa, o restaurante Ali’s Lanches, atuante há 30 anos em Brusque.

Osmar faleceu no Hospital Azambuja. Ele residia no bairro Águas Claras e deixa esposa, quatro filhos, oito netos e uma bisneta enlutada. Ele será sepultado no cemitério do Paquetá, às 9h desta quarta-feira, 17.

História do restaurante

No dia 9 de abril de 1994 Ali Hoffmann começou a vender lanches, com o apoio da neta, em um terreno da família.

Anteriormente, no local funcionava um negócio do seu marido, Osmar. Ele iria fechar o espaço e diante do cenário, Ali decidiu empreender.

Durante o dia ela trabalhava como merendeira, já a noite fazia cachorro-quente e hambúrguer. Mesmo depois de aposentada, o negócio seguiu assim, inclusive sem nome, por dez anos até que o filho Junior decidiu ajudar.

Ele precisava fazer um levantamento de caixa em um trabalho da faculdade e escolheu o negócio da mãe para estudar. Foi só diante do resultado encontrado que a família percebeu o potencial que tinha e decidiu investir.

Foi apenas em 22 de maio de 2005 que o estabelecimento passou a ter um nome.

Leia também:

1. Terça-feira ainda sob risco de chuva deixa Brusque a um passo da mudança; veja a previsão

2. Obras podem afetar distribuição de água no Águas Claras nesta terça-feira

3. Jovem morre atropelado na rodovia Antônio Heil; motorista fugiu do local, mas foi preso

4. Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Guabiruba

5. Delegado de Brusque detalha golpes virtuais comuns na região e como se prevenir deles



Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: