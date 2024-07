Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Guabiruba

As eleições de outubro em Guabiruba devem repetir a disputa de 2020 e contar com três candidatos em busca do Executivo. Os partidos PL, Podemos e PP pretendem lançar nomes na disputa. Vereador, advogado e o atual prefeito são cotados.

O período das convenções, quando são confirmadas as candidaturas para as eleições de outubro, começa no final de julho e termina no começo de agosto.

Marcos Habitzreuter (Podemos)

O pré-candidato do Podemos ao Executivo municipal é o advogado Marcos Habitzreuter. Ele concorreu à prefeitura nas eleições de 2020 pelo PL e teve 1,4 mil votos. Além disso, foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2022, pelo Democracia Cristã, e não se elegeu.

Um acordo costurado entre Podemos e MDB pode levar o ex-prefeito Orides Kormann (MDB) como candidato a vice na chapa encabeçada por Marcos. Os dois foram adversários do atual prefeito Valmir Zirke (PP) nas eleições municipais de 2020.

Valmir Zirke (PP)

Valmir Zirke é o nome do PP para concorrer à reeleição pela sigla. O prefeito e o partido superaram divergências e a presença de Zirke na sigla como candidato à reeleição foi mantida. Os progressistas têm o PSD como aliado na disputa eleitoral de outubro.

O candidato a vice de Valmir Zirke ainda não foi definido. Cledson Kormann (PSD), atual vice-prefeito, pode não ser mais o companheiro de chapa do prefeito. Nos bastidores, circula que o PP pode optar por chapa pura.

Waldemiro Dalbosco (PL)

O PL tem como pré-candidato nas eleições de outubro o presidente da Câmara de Guabiruba, vereador Waldemiro Dalbosco. Veterano do Legislativo guabirubense, Waldemiro deve buscar a cadeira de prefeito após garantir que está no último mandato como vereador.

Ele era filiado ao PP e, no período da janela partidária, migrou para o PL. Há nos bastidores uma conversa para que o MDB, partido de Orides Kormann, possível candidato a vice de Marcos Habitzreuter, deixe de apoiar o Podemos para se juntar ao PL.

