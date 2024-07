Jovem morre atropelado na rodovia Antônio Heil; motorista fugiu do local, mas foi preso

Um jovem de 18 anos morreu e outro ficou gravemente ferido após eles serem atropelados por um carro na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite desta segunda-feira, 15. O acidente aconteceu por volta de 21h15, na altura do bairro Itaipava.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro, um Citroen DSS, de Itajaí, conduzido por um homem de 35 anos, transitava no sentido Itajaí-Brusque quando o atropelamento aconteceu.

Um dos jovens morreu no local e o outro foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen em Itajaí com lesões graves. Segundo a PMRv, devido às circunstâncias, não foi possível apurar o ponto de impacto.

Motorista foge, mas é localizado

O motorista fugiu do local, mas a placa dianteira do veículo caiu no momento do acidente. O carro foi localizando a cinco quilômetros de onde o acidente aconteceu, nos fundos de um posto de gasolina, na altura do bairro Arraial dos Cunhas.

Ele, porém, acabou localizado pela Polícia Militar de Itajaí nas proximidades, dentro de um carro, um Renault Megane, conduzido por um homem de 60 anos, que estava lhe auxiliando na fuga.

A PMRv foi ao local e deu voz de prisão ao homem que dirigia o carro que causou o acidente. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes de Itajaí para as providências cabíveis.

O motorista estava com a habilitação vencida e também com os documentos do carro atrasado. A PMRv realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.

Leia também:

1. Chuvas persistentes: agricultores em Brusque enfrentam desafios e prejuízos

2. Carreta com carga de madeira tomba na Gentil Battisti Archer, em Brusque

3. Saiba quem eram os quatro jovens de SC vítimas de acidente no Rio Grande do Sul

4. Motorista tenta desviar de carro que “cortou” sua frente e acaba batendo em mureta na rodovia Antônio Heil

5. PMRv flagra adolescente conduzindo caminhonete em Brusque

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: