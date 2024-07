Saiba quem eram os quatro jovens de SC vítimas de acidente no Rio Grande do Sul

Na manhã deste domingo, 14, quatro jovens de Chapecó morreram em um acidente grave na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. O grupo estava viajando para participar de um torneio de basquete sub-23 em Carazinho.

O carro, Sandero de cor vermelha, colidiu de frente com uma carreta, com placas de Sarandi, e os ocupantes morreram no local. Não há informações sobre o atual estado de saúde do motorista da carreta.

Não foi confirmado até o momento o motivo do acidente, mas as autoridades locais confirmaram que o motorista do carro perdeu o controle, invadiu a pista inversa e colidiu contra a carreta.

Quem eram os jovens de Chapecó

As vítimas foram identificadas como Samuel Dal Olmo Carlin, de 20 anos, que era o motorista; Deivid Guimarães Cardoso, de 19 anos; Milena Lazari, de 16 anos; e Enzo Henrique Candaten, de 18 anos.

A Federação Catarinense de Basketball divulgou uma nota oficial lamentando o acidente. “A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens”, afirmaram em nota publicada nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que a Federação Catarinense de Basketball, por meio de seu presidente, vice-presidente, diretoria, funcionários, clubes filiados e colaboradores, manifesta seu pesar pelo falecimento dos quatro jovens, os quais, dois tinham registro ativo no 3×3 da FCB”, finalizam.

