Missa de domingo marca festa na Comunidade São João Batista, em Brusque

A comunidade São João Batista, localizada no bairro Bateas, em Brusque, celebrou seu padroeiro neste final de semana. O ponto alto da festa foi no domingo, 14, com a santa missa presidida pelo pároco, padre Diomar Romaniv, e com a presença dos festeiros.

Após a celebração, foi servido o tradicional churrasco, maionese, saladas, frango assado, cachorro-quente e bolo com café para a sobremesa. A animação ficou por conta da dupla Valmir e Volnei.

“Em 24 de junho celebramos o dia litúrgico de São João Batista e a comunidade se organizou para a festa do seu padroeiro agora nesses dias, iniciando com o tríduo em preparação para a missa festiva neste domingo, seguida da festa”, comentou o pároco, padre Diomar Romaniv.

Ele lembra que a comunidade é a mais antiga da Paróquia São Luís Gonzaga, mas que assim como seu padroeiro, está engajada na missão de pregar a Palavra de Deus.

“Recordar São João Batista é sempre lembrar que ele abraçou a missão de precursor do salvador, foi aquele que apontou que Jesus era o cordeiro de Deus. E a Igreja continua fazendo isso. Cada um de nós é chamado a viver essa experiência. Hoje queremos louvar e bendizer a Deus por toda a comunidade”, ressaltou padre Diomar.

Tríduo e festa

O coordenador da comunidade, Vilson Cezerino, conta que a equipe do Conselho de Pastoral da Comunidade (CPC) vem preparando a festa desde o ano passado para que tudo saísse da melhor forma possível para receber os festeiros e todo o público.

“Começamos a anunciar a festa nas celebrações há mais de um mês. Desde o primeiro dia do tríduo a comunidade vem participando e marcando presença nas missas. Para a equipe da coordenação, ver a igreja cheia todas as noites é um sentimento de gratidão e dever cumprido”, frisou.

Ele agradece a todos que estiveram presentes e também aos padres que celebraram, deixando a programação ainda mais especial e abençoada. “Obrigado a todos que prestigiaram nossa festa, mesmo com chuva fizeram questão de estar conosco. E também aos padres Mariano, Claudinho, Anísio e Diomar, que aceitaram o convite de presidir as missas festivas”, finalizou.

