Tentativa de feminicídio é registrada em Bombinhas

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na noite de sábado, 13, no bairro José Amândio, em Bombinhas, no Vale do Itajaí. O ex-companheiro da vítima invadiu o carro em que a mulher estava com a filha de um ano de idade, e a esfaqueou.

A vítima, de idade não informada, estava em um carro indo embora de uma igreja, com a filha, uma amiga e um homem, quando o autor do crime entrou no carro e agrediu o motorista com duas facadas, além de esfaquear a ex-companheira.

A amiga, que estava com a filha da vítima no colo, conseguiu fugir e pedir ajuda na igreja. O autor do crime fugiu após as agressões.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar realizou rondas na região e na residência do homem, mas não o encontrou.

A equipe do Samu atendeu a ocorrência e encaminhou as vítimas para a UPA do bairro Bombas. A mulher foi transferida para o Hospital Ruth Cardoso.

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: