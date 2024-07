Brusque está prestes a completar, nesta segunda-feira, 15, uma sequência de dez dias sob chuvas constantes. Esse cenário tem impactado diretamente a rotina dos residentes locais e, principalmente, a agricultura, que sofre com os efeitos do excesso de umidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Um exemplo claro dessa situação climática adversa, enfrentada pelos agricultores pode ser observado na localidade de Cristalina, onde muitas plantações de hortaliças estão comprometidas. Ali, a agricultura familiar é um sustento vital para muitos moradores.

Chuvas e a situação no interior

Dentro desse contexto, nossa coluna visitou a propriedade da família Petermann, que possui um comércio de verduras e hortaliças. Eles, inclusive, abastecem grande parte dos supermercados da cidade e da região, com produtos oriundos da terra.

Segundo Ademir, proprietário da Conservas Petermann, o brócolis e o crescimento de outras plantações, como chuchu, repolho e cebolinha estão comprometidos.

“Fomos carregar o caminhão para abastecer um supermercado da cidade e constatamos que o alface, em sua maioria, não estava em condições de consumo. Muitas folhas já apresentavam problemas”, explica Ademir.

“Além disso, outras hortaliças também foram deixadas de lado devido aos problemas decorrentes do excesso de chuvas”, como então explanado por ele.

Ademir ainda acrescenta que não é somente a colheita que está apresentando perdas, chegando a 50%. As novas plantações também estão comprometidas, pois o solo encharcado está atrasando o plantio.

Previsão do tempo após anúncios

Chuvas devem diminuir

As chuvas devem diminuir em frequência ao longo da segunda quinzena de julho, conforme antecipa o meteorologista Leandro Puchalski.

No entanto, a parte inicial desta semana ainda promete uma maior cobertura de nuvens, com precipitações podendo ocorrer a qualquer momento e sem horário específico.

Puchalski ressalta que, a partir de quarta-feira, o tempo começará a mostrar sinais de maior estabilidade, com a presença do sol tornando as condições climáticas mais favoráveis para atividades externas, sejam de trabalho ou lazer.

Além disso, o meteorologista acrescenta que o frio deve continuar, porém restrito às noites e madrugadas.

Durante as tardes, diante da expectativa de sol, o clima na segunda metade da semana deve se tornar mais agradável, sob temperaturas variando entre 20°C e 23°C.

Cenários sob efeito das chuvas

Esta pauta se encerra com uma galeria de fotografias que mostram, de forma objetiva, o interior de Brusque e o impacto do excesso de chuvas na lavoura local.

Confira a seguir esta seleção de imagens que preparamos especialmente para você, nosso prezado leitor.

Propriedade Petermann/Fotos: Ciro Groh >>

