Brusque está completando nesta quarta-feira, 10, uma sequência de cinco dias com temperaturas abaixo dos 20°C.

Diante disso, as cores do inverno têm pintado a paisagem do município, e os casacos e cachecóis se tornaram parte essencial da vestimenta das pessoas.

Mais adiante, logo após a apresentação dos nossos parceiros comerciais, você poderá conferir uma estupenda galeria de imagens que ilustra de forma objetiva toda esta narrativa.

As fotos mostram paisagens deslumbrantes sob os tons de cinza predominando, realçando ainda mais a beleza de cada local.

Antes porém, queremos trazer um levantamento das temperaturas, observadas então, no início da tarde desta quarta-feira, período que normalmente é o mais quente do dia.

A apuração evidencia de forma contundente, as variações térmicas inferiores à marca dos 20°C, não apenas em Brusque, mas por todo o Vale do Itajaí-Mirim. Confira este levantamento na tabela a seguir.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão e fotos após anúncios

É com muita honra e satisfação que dedicamos esta parte da pauta para apresentar os parceiros comerciais, que estão tornando possível levar este conteúdo até você.

Conheça os anunciantes do Blog do Ciro Groh. Clique nos banners abaixo e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Enchente em Blumenau: fotos então relembram a tragédia que completa 41 anos

2. Brusque após as chuvas: fotos então revelam o charme do inverno e a situação do rio Itajaí-Mirim

O tempo em Brusque e região

Segundo a previsão de Ronaldo Coutinho, da Climaterra, algumas aberturas de sol são esperadas na tarde desta quarta-feira em Brusque e cidades do entono, dando uma trégua na chuva.

No entanto, essa pausa deve durar pouco, pois o tempo deve voltar a ficar instável no decorrer da quinta-feira, 11. Portanto, ao que tudo indica, a estabilidade climática já está com as horas contadas.

Coutinho antecipa frio úmido predominando ainda no decorrer da segunda parte desta semana, provavelmente se estendendo até o término da primeira quinzena de julho.

Segundo o profissional da Climaterra, há indícios de que o tempo venha a se firmar um pouco mais apenas a partir dos dias 16 ou 17 de julho.

Brusque em tons de inverno

Para completar esta matéria, como prometido, vamos apresentar uma estupenda galeria de imagens retratando o clima de inverno que está ditando as tonalidades cinzentas no céu de Brusque.

Belas imagens foram capturadas na manhã desta quarta-feira no município. Confira a seguir esta seleção de fotografias que preparamos com todo o carinho para você, nosso prezado leitor.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK