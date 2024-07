Após as intensas chuvas que atingiram Brusque durante o primeiro fim de semana de julho, esta segunda-feira, 8, iniciou diante da presença do tempo seco no município.

O sol timidamente apareceu entre breves aberturas durante a manhã, no entanto, o céu predominantemente nublado dominou as condições climáticas.

Isso manteve o típico clima de inverno, com temperaturas diurnas não passando dos 18°C, proporcionando uma baixa sensação térmica, exigindo o uso de vestimentas típicas da estação mais fria do ano.

Brusque sob vigilância

Os significativos índices pluviométricos, registrados entre sábado, 6, e domingo, 7, mantiveram o município sob vigilância, especialmente em relação ao aumento no nível do rio Itajaí-Mirim.

No entanto, com o cessar das chuvas, a semana teve início em uma situação de normalidade em Brusque, apesar dos desafios impostos pelas condições meteorológicas adversas.

O charme do inverno de Brusque

Esta matéria destina-se a apresentar imagens de Brusque após as chuvas, destacando então, paisagens deslumbrantes capturadas nesta segunda-feira.

As fotos refletem todo o encanto e charme do inverno, com pessoas nas ruas envoltas em casacos e cachecóis, flores sazonais e árvores emoldurando a cidade.

Todas essas cenas estão disponíveis em nossa galeria, que também inclui um panorama da situação atual do rio Itajaí-Mirim após as chuvas.

Brusque em fotos espetaculares

Reafirmando o compromisso anterior, esta matéria culmina com uma estupenda galeria de imagens, retratando toda a beleza do inverno de Brusque.

Acompanhe a seguir esta cuidadosa seleção de fotografias, pensada especialmente para você, nosso prezado leitor.

*Autoria: Ciro Groh >>

