No último sábado, 6, o Jeep Clube de Botuverá promoveu seu 1º Passeio 4×4 oficial, reunindo 70 participantes para uma jornada emocionante e cheia de camaradagem.

A aventura teve início no pátio da Paróquia São Paulo Apóstolo, na Estrada Geral do Lageado. A cerimônia de abertura contou com a presença ilustre do prefeito Alcir Merizio.

Os entusiastas dos veículos off-road começaram a se reunir em preparação entre 7h e 9h, desfrutando de um café da manhã revigorante, antes de iniciar o percurso desafiador de 60 km.

Rumo às maravilhas de Botuverá

Às 9h, os jipes partiram em direção às maravilhas naturais de Botuverá. Trilhas na mata e pontos turísticos foram explorados, revelando paisagens deslumbrantes e áreas de pedreiras, oferecendo assim, um espetáculo visual único.

Uma conquista do clube

O evento, organizado com dedicação pelo presidente do clube, Marcio Venzon, representa um marco na história do grupo, que então se reúne mensalmente há cinco anos.

Com 30 sócios apaixonados por aventura e natureza, o Jeep Clube de Botuverá decidiu ampliar seus horizontes, proporcionando então, a primeira experiência oficial aberta ao público.

Almoço de confraternização

O passeio culminou às 13h em um almoço delicioso servido em um restaurante, no bairro Lageado Baixo, onde os participantes puderam relaxar e compartilhar histórias sobre a jornada.

Esta confraternização foi, sem dúvida, um momento perfeito para celebrar a união e o espírito de equipe que permeiam o clube.

Além disso, veio destacar a beleza interiorana de Botuverá e reforçou os laços de amizade entre os amantes do off-road e a comunidade em geral.

A expectativa é que este seja apenas o primeiro de muitos passeios oficiais organizados pelo clube, o qual promete continuar explorando novas trilhas e proporcionando momentos inesquecíveis para seus membros e para a comunidade.

