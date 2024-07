A pauta desta sexta-feira, 5, visa explorar um sítio que é um verdadeiro tesouro escondido no interior de Guabiruba. Localizado no pitoresco bairro Aymoré, essa propriedade particular se revela como uma joia de serenidade.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

Situado ao pé do imponente Parque Nacional da Serra do Itajaí, este refúgio então oferece uma experiência única, onde a natureza se apresenta em todo seu esplendor verdejante.

Trilhas sinuosas cortam a mata exuberante, criando cenários que parecem uma pintura viva. Lagoas de águas cristalinas refletem a tranquilidade do ambiente, espelhando a pureza da paisagem circundante.

A fauna local adiciona um toque especial ao cenário, com animais livres em seu habitat natural, compondo uma sinfonia silenciosa e harmoniosa.

Guabiruba e seu santuário secreto

Neste santuário rural, o tempo então parece desacelerar, proporcionando um momento para apreciar o presente.

A serenidade é tão intensa que até o silêncio ganha um ritmo próprio, interrompido apenas pelas melodias dos pássaros e a harmonia dos habitantes da mata.

Os proprietários, guardiões zelosos deste segredo, escolheram manter o anonimato do espaço, uma decisão compreensível para preservar a privacidade e a segurança.

Embora o nome do local permaneça um mistério, as imagens capturadas e expostas na galeria mais adiante, contam a história de um lugar onde o ecossistema brilha em todo seu esplendor.

Além disso, é um retrato da harmonia entre a terra, a fauna e os corações que buscam refúgio neste oásis.

Guabiruba em fotos após anúncios

O lugar escondido em Guabiruba

Como de costume, encerramos cada pauta em grande estilo, sempre acompanhados por imagens encantadoras. O tema de hoje não é exceção, apresentando as lindas imagens deste paraíso secreto encontrado no interior de Guabiruba.

Confira a seguir o que preparamos nesta galeria de fotografias.

*Autoria das fotos : Ciro Groh >>

