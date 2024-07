Brusque, 164 anos: programação cultural de aniversário da cidade é divulgada

A programação cultural de aniversário de Brusque foi divulgada pela prefeitura. Eventos estão marcados para acontecer entre os dias 25 de julho e 5 de agosto, um dia após a data do aniversário. Uma das atrações, porém, seguirá até o dia 9. O município completa 164 anos de emancipação político-administrativa.

Todas as atrações da programação, elaborada pela Fundação Cultural de Brusque, serão gratuitas. O primeiro evento está marcado para as 10h do dia 25, no museu Casa de Brusque. No dia 5, a programação fecha com apresentação da Big Band Brusque.

Programação

25 de julho (quinta), às 10h: lançamento do selo comemorativo aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, no museu Casa de Brusque

25 de julho a 2 de agosto, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30: exposição sobre Brusque, através do olhar da artista Frieda Germer, no segundo piso da prefeitura

2 de agosto (sexta), às 19h: visita mediada no Instituto Aldo Krieger

2 a 9 de agosto: das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30: exposição “Fios da História: o legado das primeiras indústrias têxteis de Brusque”, no museu Casa de Brusque

3 de agosto (sábado), às 9h: lançamento do documentário de 70 anos de fundação do museu Casa de Brusque, no próprio museu

4 de agosto (domingo), às 18h: espetáculo Vozes e Memória, no laboratório de teatro da Fundação Cultural

4 de agosto (domingo), às 19h: Walking Tour Histórico. Inscrições pelo WhatsApp (47) 3396-8113

5 de agosto (segunda), às 19h30: apresentação da Big Band Brusque, no teatro do centro empresarial (Cescb)

6 de agosto (terça), às 19h: espetáculo Vozes e Memória, no museu Casa de Brusque

