Vitória Sestrem, uma jovem de apenas 16 anos, residente no bairro São Pedro em Brusque, é a protagonista desta história inspiradora.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

Filha de Alencar Sestrem e Maria Silvana Fugazza, essa adolescente é apaixonada por cavalos, e se tornou então, uma figura amplamente conhecida na cidade.

Com sua presença marcante pelas ruas de Brusque, ela atrai olhares e elogios, destacando-se entre os jovens de sua idade por abrir mão de bens materiais, como celulares de última geração, em favor de seu amor pelos animais.

O início com Tobias

A história de Vitória teve um novo capítulo em 2022 de maneira inesperada. Desde criança, nutria uma paixão especial pelos animais em geral, mas foi nesse ano que seu amor específico pelos cavalos se intensificou.

Em um dia comum, a caminho da academia, ela se deparou com um cavalo amarrado a uma corda à beira da estrada, visivelmente debilitado. No dia seguinte, o animal ainda estava lá, no mesmo lugar.

Porém, no trajeto do terceiro dia, diante da iminente situação de abandono, Vitória decidiu levar o animal para casa, onde ele recebeu os cuidados necessários e foi batizado de Tobias.

Infelizmente, após algum tempo, Tobias veio a falecer devido à idade avançada, o que levou Vitória a um período de profunda depressão.

A vinda de Cristal

Para ajudar a filha a superar a perda, seu pai Alencar, sob a influência decisiva de sua mãe Maria, presenteou-a com uma égua que Vitória nomeou Cristal. Atualmente porém, Cristal também requer cuidados especiais devido a algumas doenças crônicas.

Pelas ruas de Brusque

Os desafios impostos não estão impedindo Vitória de continuar sua jornada; hoje, ela cavalga pelas ruas de Brusque com seu mais novo companheiro, Major, recebendo elogios e chamando a atenção de todos.

Essa exposição a tornou uma figura popular, especialmente entre as crianças que adoram tirar fotos junto a ela e seu fiel parceiro.

Vitória conta que é capaz de abrir mão de toda a tecnologia moderna para então realizar seu sonho de adquirir mais um cavalo.

Ela, inclusive, tem uma conexão especial com Major, compartilhando conversas sobre seu dia e desejando-lhe tudo de bom logo pela manhã.

Brusque e sua cavaleira

A história dessa cavaleira é um testemunho de amor e dedicação aos animais, mostrando como uma jovem de 16 anos é capaz de nutrir e cuidar dos seus amigos de quatro patas com todo seu afinco.

Que seu atual sonho se realize diante da chegada de muitos outros fiéis companheiros, todos recebendo o carinho e os cuidados dela com gratidão.

Fotos após anúncios

É com muito prazer que apresentamos os parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh. Conheça quem está tornando possível para que pautas como estas cheguem até você.

Clique nos banners e então descubra os produtos oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – O paraíso que pode desaparecer sob as águas da barragem de Botuverá

2. Frio e cenários encantadores marcam o início de julho em Brusque; veja então as imagens

Cavaleira de Brusque em fotos

Ao final desta edição, desfrute de uma bela galeria de fotos que captura, de forma objetiva e específica, o amor incondicional de Vitória pelos cavalos, mostrando-a pelas ruas de Brusque.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK