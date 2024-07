O mês de julho inicia com destaque para o intenso frio, que afetou Brusque durante a madrugada e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 1, trazendo temperaturas mínimas de até 2ºC ao município.

Confira uma bela galeria de fotos no fim desta edição

Quem precisou sair cedo de casa teve que se agasalhar bem, diante das baixas temperaturas, ficando em um patamar inferior a 5ºC nos mais diversos bairros da cidade.

Frio seco

Além disso, o novo mês começou sob condições climáticas amplamente favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque. Sendo assim, a presença marcante do sol proporcionou belas imagens, então capturadas pelas lentes de nossas câmeras.

Logo após a apresentação dos patrocinadores, você poderá conferir uma linda galeria de fotografias, que ilustra toda essa narrativa, mostrando cenários espetaculares pelos lugares mais bonitos do município.

Números do frio

Antes disso, faremos um resumo das temperaturas mínimas registradas no primeiro dia de julho, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O destaque, pois, recai sobre o valor de -2,1ºC da comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos.

De modo geral, a apuração vem revelar um frio intenso em toda a região, presente também em Guabiruba, Botuverá e Presidente Nereu. Confira na tabela a seguir os valores mínimos registrados em cada local mencionado.

Frio, sol e lindas fotos

Como prometido anteriormente, esta matéria inclui uma bela galeria de fotos, ilustrando como foi o primeiro dia de julho em Brusque. As imagens capturam o cenário ensolarado em diversos pontos da cidade.

Confira, portanto, esta seleção espetacular de fotografias que preparamos com todo o carinho para você, prezado leitor.

*Autoria: Ciro Groh >>

