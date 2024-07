VÍDEO – Homem foge com carro roubado e abandona veículo com a namorada dentro em Araquari

Um carro roubado no Rio Grande do Sul foi recuperado na BR-101, em Araquari, no Norte catarinense, neste sábado, 29. O motorista, de 33 anos, fugiu após abandonar a namorada no carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro era um Nissan Kicks roubado no Rio Grande do Sul e circulava clonado.

Fuga com carro roubado

O motorista não obedeceu a ordem de parada, fugiu em alta velocidade, saiu da rodovia e entrou em uma residência. Ele abandonou o carro roubado e a namorada, pulou o muro e entrou em uma área de mata, não sendo mais localizado.

A casa pertencia à mãe do condutor. Ele tem várias passagens criminais por furto, receptação e tráfico de drogas.

A vistoria veicular identificou chassi, vidros e etiquetas adulterados e constatou a clonagem do veículo, roubado à mão armada em agosto de 2023, em Caxias do Sul (RS).

A passageira, de 25 anos, foi levada à Delegacia de Polícia em Joinville para esclarecer detalhes sobre o crime.

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: