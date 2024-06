No último sábado de junho, a terceira edição do arraiá da família Groh trouxe um clima de alegria e confraternização contagiante, aquecendo então a noite gelada presente no bairro Rio Branco, em Brusque.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

Apesar das temperaturas abaixo de 10 graus, cerca de 120 pessoas participaram do evento, cada uma contribuindo com sua energia positiva para tornar a festa ainda mais especial.

Diante de todos os elementos típicos de uma festa junina, como paçoca, pinhão, cachorro-quente e quentão, não faltaram motivos para celebrar e saborear. Além disso, as crianças tiveram um espaço especial com brinquedos, garantindo diversão o tempo todo.

A música ao vivo, contratada especialmente para a ocasião, então encantou o público presente, que se reuniu em frente ao palco para dançar e aproveitar o clima festivo.

Arraiá no próximo ano

Segundo Yuri Groh, um dos organizadores, a família planeja expandir ainda mais a festa no próximo ano, após começar modestamente em 2022 como uma reunião familiar íntima e crescer exponencialmente desde então.

Após as apresentações dos parceiros comerciais, uma galeria de fotos espera por você para capturar os momentos marcantes desta terceira edição do arraiá da família Groh, refletindo toda a energia positiva e a magia do evento.

Arraiá em fotos após anúncios

Arraiá da família Groh em fotos

Encerramos esta cobertura editorial da presença de uma bela galeria de imagens, que retrata de maneira vívida, o evento festivo realizado no bairro Rio Branco na noite do último sábado de junho.

Acompanhe agora as fotografias que capturam toda a atmosfera dessa celebração única.

