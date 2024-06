O amanhecer deste domingo, 30, trouxe a Brusque o frio mais intenso de 2024, com temperaturas chegando a 4°C no município. Inclusive, alguns locais na área rural iniciaram o dia sob uma fina camada de geada, surpreendendo os moradores.

O menor índice pontuado pelos termômetros nas primeiras horas do dia foi de 4,2°C, às 7h20, no bairro Santa Luzia. Em outros locais monitorados da cidade, as mínimas ficaram abaixo de 7°C, todas portanto, proporcionando uma intensa sensação típica de inverno.

Frio pela região

No entanto, o clima gélido não se restringiu apenas aos brusquenses. No Alto Vale do Itajaí, as temperaturas se mostraram ainda mais baixas, pontuando marcas negativas.

Um exemplo disso recai sobre a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores enfrentaram um amanhecer de -1,8°C, tornando-se o local mais gelado de todo o Vale do Itajaí, sob ampla formação de geada.

*Acompanhe uma galeria de fotos da geada em Vidal Ramos no fim desta edição

Números do frio

Confira a seguir a relação completa das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer deste último dia do mês.

Este levantamento evidencia a força do inverno, impactando de forma rigorosa todos os locais monitorados. Confira então, os dados completos a seguir.

Frio ainda mais forte à vista

Para quem estava esperando ansiosamente pela chegada do padrão típico de inverno, as notícias da previsão são excelentes.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o frio deve se intensificar ainda mais com a chegada de julho, especialmente ao amanhecer de segunda-feira, 1.

Sendo assim, o primeiro dia do novo mês pode começar sob temperaturas próximas de 0°C em Brusque e negativas em algumas áreas de maior altitude no Vale do Itajaí.

Segundo Coutinho, o risco de geada deve aumentar consideravelmente, devido a esta expectativa de temperaturas ainda mais baixas.

Esse padrão gélido também deve se estender à madrugada e às primeiras horas da manhã de terça-feira, embora com um pouco menos de intensidade.

Mesmo assim, as temperaturas podem ainda ficar abaixo de 5°C a 6°C em Brusque e próximas de 0°C nas cidades de maior elevação da região.

O tempo, por sua vez, tende a permanecer favorável para atividades ao ar livre, sem previsão de chuva, tanto para este desfecho de junho quanto para os dois primeiros dias de julho em todo o Vale do Itajaí, conforme finaliza a nota emitida por Coutinho.

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã gelado deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas. Destaque para o frio, sob geada em Vidal Ramos.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

