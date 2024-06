O município de Botuverá se destaca por inúmeros aspectos, desde a sua rica cultura italiana até suas casas rústicas e antigas, que ainda remetem aos seus antepassados.

Além disso, seu interior é um tesouro repleto de paisagens deslumbrantes.

E quando se fala de seu vasto território interiorano, não é difícil enumerar comunidades, localidades e demais áreas que chamam a atenção pela beleza natural.

Contudo, nesta matéria, queremos focar em dois bairros que se destacam igualmente; o Sessenta e o Águas Negras.

Domingo de sol em Botuverá

Aproveitando este domingo, 2, ensolarado, nossa coluna percorreu esses dois lugares excepcionais, com o propósito de revelar as belezas ocultas e que trazemos à tona nesta edição.

Inúmeras imagens de tirar o fôlego foram registradas, com destaque especial para as pedras esculpidas de milhares de anos, pertencentes à propriedade da família Sorrer, no bairro Sessenta.

Convidamos você a conferir, logo após os anúncios, uma galeria especial de imagens que preparamos.

Essas fotografias, certamente, irão encantar você, nosso prezado leitor. Navegue conosco por essa jornada visual e descubra as maravilhas escondidas de Botuverá.

Botuverá em fotos após anúncios

Interior de Botuverá em fotos

