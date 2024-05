Em 2014, nascia em Brusque, o grupo Amigos da Dança Gaúcha (ADG), fruto da paixão comum pela cultura sulista de dois casais, Fabio Tarnakolski e Vanessa Schinkein Tarnakolski, junto a Ailton Almeida e Eli Alves de Lima.

Inicialmente, o ADG surgiu como um meio de então poder congregar amigos para desfrutar dos bailes ao som da música tradicional do Rio Grande do Sul.

Com o tempo, o que começou como um encontro casual, evoluiu para uma organização dedicada ao ensino da dança gaúcha, atraindo inúmeros interessados em imergir na essência dessa expressão cultural.

Evento festivo em Brusque

No último sábado, 25, o ADG celebrou mais um marco em sua trajetória com um evento festivo realizado na ADR Renaux View, em Brusque.

A ocasião especial homenageou a nova turma de alunos que concluíram o curso, marcando a cerimônia de formatura com alegria e tradição.

Este evento veio confirmar o sólido e inabalável compromisso do grupo com a educação de qualidade e com a preservação da rica e vibrante cultura sulista.

Amor pela tradição

Vanessa, uma das fundadoras, expressa seu amor pela tradição, destacando o ambiente familiar e amistoso que o grupo fomenta.

Os fundadores, referidos carinhosamente como “patrões” na cultura gaúcha, são o coração do ADG, guiando o grupo com dedicação e gratidão.

Uma década em Brusque

Em setembro de 2024, o ADG celebra uma década de atividades em Brusque, jornada marcada pelo compromisso de manter viva esta missão.

Dando continuidade a esse legado, o grupo então realiza aulas semanalmente, todas as terças-feiras às 19h30, na ADR Renaux View.

Esses encontros contam com o apoio das filhas dos casais fundadores, Roberta Schinkein Tarnakolski e Emilli Alves Almeida, que se juntam aos pais na transmissão dos conhecimentos da dança.

Ailton ressalta a importância de divulgar a dança e a cultura gaúcha em Brusque, enfatizando que a adesão ao grupo é um passo para longe das drogas e um mergulho na educação e no respeito familiar.

Eli complementa, destacando a relevância de disseminar essa cultura, muitas vezes erroneamente percebida como exclusiva do Rio Grande do Sul, mas que, de fato, pertence a toda a região Sul do Brasil.

Com alegria e orgulho, o ADG convida todos a conhecer e participar dessa família que não apenas dança, mas celebra e honra a rica tradição sulista do país.

Fotos do evento em Brusque

Concluímos esta pauta diante de imagens que capturam a essência do evento de formatura dos alunos da ADG.

A celebração, realizada no último sábado na associação ADR Renaux View, foi um marco memorável.

