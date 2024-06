Muitos moradores de Brusque, em particular os aficionados pelo frio, aguardam ansiosamente pelo retorno do padrão de inverno ao município e suas características típicas da estação.

E não é para menos, pois o último evento de baixas temperaturas, que levou os brusquenses a tirarem seus casacos e cachecóis dos armários, ocorreu na virada de maio para junho.

No entanto, o presente mês chega a este domingo, 16, diante de um aquecimento totalmente atípico para o inverno climático que, em circunstâncias normais, já deveria estar influenciando os termômetros.

Contudo, mudanças neste cenário meteorológico atual começam a despontar no horizonte já para a próxima semana ante o retorno gradual das chuvas e, consequentemente, do frio.

Quem avalia esta perspectiva é o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o tema. Confira o boletim emitido por ele logo após a foto exibida abaixo.

Retorno gradual do frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim abordando diretamente o tema principal que trata do retorno do frio a Brusque e região.

Prevemos que ele tende a voltar gradualmente após o dia 20 de junho, embora não sejam esperadas temperaturas muito baixas de imediato. Porém, já será possível então sentir um recuo desse aquecimento atípico das tardes.

Com um padrão mais próximo do inverno, antecipamos uma mudança mais significativa após os dias 24 ou 25, quando um pulso de frio um pouco mais marcante deve alcançar as cidades do Vale do Itajaí.

Aquecimento antes do frio

De momento, é relevante então destacar a manutenção do cenário climático atual. Os simuladores não apontam frio em Brusque e região pelo menos até a próxima quarta-feira.

Durante este período, as temperaturas elevadas para esta época do ano devem persistir, abrangendo desde este domingo até a primeira metade da próxima semana.

No entanto, uma mudança está prevista, não relacionada às temperaturas, mas sim à possível volta da chuva na segunda-feira ao Vale do Itajaí.

Caso isso se concretize, as precipitações podem ocorrer em forma de pancadas mal distribuídas, e nem todas as cidades da região de Brusque poderão ser afetadas.

Em termos gerais, fora este evento de chuva, terça e quarta-feira devem apresentar a volta do clima seco, com picos de temperatura no turno vespertino, mantendo máximas entre 26°C e 28°C, ocasionalmente podendo ultrapassar os 30°C.

Na segunda metade da semana, como mencionado anteriormente, mudanças mais notáveis devem começar a influenciar as condições do tempo, com chuvas mais frequentes e uma gradual queda das temperaturas em Brusque e região.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

Os banners abaixo destacam os nomes daqueles que então apoiam e valorizam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique neles para conhecer os produtos e serviços oferecidos por esses importantes parceiros comerciais.

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Vista aérea então revela a magnitude da enchente em Brusque

2. Do berço à roça: conheça a jornada do agricultor mirim de Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo, exceto chuviscos na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 30

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK