Junho avança para a segunda quinzena prometendo trazer mudanças no comportamento climático para Brusque e todo o Vale do Itajaí, sob os primeiros efeitos começando a ser percebidos já no decorrer da semana.

As novidades incluem o retorno das chuvas, que, aliás, já afetaram a região na madrugada desta segunda-feira, 17, após uma sequência de 20 dias secos.

No entanto, essas alterações meteorológicas não se limitam apenas às precipitações; os termômetros também indicam a expectativa da volta do frio, de forma gradativa, com destaque a partir dos dias 24 a 25 em diante.

Para discutir esse assunto e fornecer informações complementares e abrangentes, o meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial.

Em seu boletim, gentilmente compartilhado em nossa coluna, ele então antecipa o que esperar do clima para o restante de junho na região brusquense.

Acompanhe a nota emitida logo após a foto exibida a seguir.

Junho na segunda quinzena

*Boletim: Piter Scheuer >>

Quero iniciar este boletim adiantando que todas as projeções mencionadas aqui têm como base as últimas atualizações dos simuladores meteorológicos.

É importante frisar a dinâmica desses dados, podendo sofrer mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Considerando as atuais indicações, antecipamos que, nesta segunda quinzena, Brusque e todo o Vale do Itajaí terão o retorno da chuva de forma mais frequente.

Em relação às temperaturas, o frio também deverá retornar, mas será mais notável após os dias 24 a 25, quando um novo padrão típico de inverno promete se estabelecer na região.

Antes disso, uma discreta queda nas temperaturas já poderá ser sentida a partir desta semana, acompanhada pelo aumento da umidade.

Esta perspectiva inicial apenas marcará o fim das tardes de calor atípico, com máximas que até então têm variado entre 26 e 28°C e, às vezes, até ultrapassando os 30°C; isso não deve se repetir.

Junho antes da transição

É importante deixar claro que o comportamento do tempo em Brusque e toda a região não deve mudar de forma notável na primeira metade da atual semana.

Apesar da chuva, que voltou nesta segunda-feira, tanto a terça quanto a quarta-feira antecipam o retorno de um cenário seco, diante da presença do sol entre variações de nuvens.

Os termômetros, por sua vez, passam a pontuar tardes menos aquecidas, sob máximas entre 24 a 26°C, valores ainda um pouco altos, a considerar a época do ano.

Um cenário com umidade deve começar a se manifestar de forma mais frequente apenas a partir de quinta-feira.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Junho na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

