O narrador esportivo Carlos Augusto Padilha ficou gravemente ferido após cair de uma cabine de transmissão no último sábado, 15, após a transmissão de um jogo em Concórdia, no Oeste catarinense.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros de altura. Testemunhas não souberam explicar como a queda aconteceu.

Carlos sofreu a queda após a transmissão de uma partida na localidade de Boa Esperança, no interior do município. Ele está internado e uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) no Hospital São Francisco após ter suspeita de fratura no crânio e dores no quadril.

Leia os destaques da semana:

1. Médica de Brusque é aprovada em bolsa de pesquisa para atuar em hospital dos Estados Unidos

2. Investigação sobre morte no Casarão Schaefer após desabamento é arquivada pelo Ministério Público

3. Conheça a realeza eleita da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá

4. Presidente do Sinseb se manifesta após vereador de Brusque chamar alguns servidores da Saúde de “podres”

5. Reitor de seminário em Brusque é nomeado bispo de Rio do Sul pelo papa Francisco

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: