Conheça a realeza eleita da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá

Foi escolhida na noite deste sábado, 30, no Pavilhão São José, a nova realeza da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá, que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

No total, foram quatro candidatas que disputaram os títulos de rainha, 1ª princesa e 2ª princesa. Após uma acirrada competição, Isabella Betinelli Ziegler foi coroada a nova rainha, Bruna Fernanda da Costa Cordeiro como primeira princesa, e Danieli Dalabeneta como segunda princesa.

As candidatas foram avaliadas por um corpo de cinco renomados jurados, que consideraram critérios como postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia.

O evento também marcou o lançamento oficial da data da 30ª Festa Bergamasca e a comemoração do 62º aniversário de emancipação política, com um corte de bolo que contou com a presença de autoridades locais. A celebração foi encerrada com o baile da Banda Tô de Novo.

Confira as imagens:

Leia os destaques da semana:

1. VÍDEO – Luciano Hang doa R$ 10 milhões para famílias vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

2. Cesta básica apresenta aumento de 3,9% no mês de maio em Brusque; batata foi alimento mais caro

3. 200 mil km percorridos: conheça história de brusquense que viaja de kombi para garimpar cristais

4. Relembre como era Brusque em 1954, ano de fundação do jornal O Município

5. https://omunicipio.com.br/historico-reportagem-sobre-emancipacao-de-botuvera-e-escrita-em-bergamasco-dialeto-em-extincao/

Assista agora mesmo!

Teaser Memórias de Guabiruba: