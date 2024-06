A previsão do tempo para este domingo, 9, indica mais um dia de tempo seco em Brusque, diante da presença do sol, que deve brilhar entre variações de nuvens.

Confirmando essa tendência meteorológica, os brusquenses enfrentarão o 13º dia seguido sem chuvas significativas, exceto leves chuviscos, ocorridos de maneira isolada e esparsa durante este período.

Segundo a indicação do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o município seguirá diante de pouca ou quase nenhuma precipitação durante a próxima semana.

Além disso, o frio intenso, que marcou a transição de maio para junho, deve permanecer em trégua, manifestando-se apenas de forma moderada durante as noites e madrugadas subsequentes a este domingo.

Confira logo após a imagem, o boletim completo, cortesia de Coutinho e compartilhado gentilmente com nossa coluna. A nota informa sobre a previsão de retorno da chuva representativa e do frio intenso em Brusque.

Domingo e próxima semana

*Boletim: Climaterra >>

Para este domingo, espera-se que o clima se mantenha sem grandes alterações em Brusque e região, com a continuidade do tempo seco que caracterizou os últimos dias.

No decorrer da próxima semana, essa tendência deve prevalecer, sob a possibilidade apenas de chuvas fracas e esparsas, caso se confirmem.

Quanto às temperaturas, o frio intenso segue em trégua, sendo mais perceptível durante as noites e madrugadas, enquanto as tardes prometem ser mais quentes para o período do ano, ante máximas variando entre 26 e 30ºC.

Inclusive, os simuladores apontam que esse padrão climático então deva se estender, pelo menos, até a próxima sexta-feira.

Volta da chuva e do padrão de inverno

Caso as previsões dos modelos meteorológicos se confirmem, espera-se que a região de Brusque experimente um aumento na frequência das chuvas a partir da transição da primeira para a segunda quinzena de junho.

Nos últimos 15 dias do mês, as precipitações tendem a ser um pouco mais constantes, porém, sem grandes volumes acumulados.

Além disso, um retorno do frio intenso está previsto para ocorrer, salvo mudanças, entre os dias 17 e 20 de junho.

Com isso, é provável que o padrão climático típico do inverno se estabeleça com mais força, alinhando-se às características habituais da estação.

*Com informações: Climaterra

O domingo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 8

