Em meio à serenidade do bairro Ourinho, em Botuverá, desponta um jardim deslumbrante, que não apenas embeleza, mas também se afirma como o foco central desta narrativa, brilhando singularmente na paisagem escondida do interior.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Trata-se do refúgio florido de Francisco e Elizete Leoni. Um casal que, na arte da jardinagem, descobriu muito mais do que um simples passatempo; encontraram uma verdadeira expressão de vida, um elo vibrante que une a natureza à sua essência.

As cores vibrantes das azaleias, a delicadeza da orquídea do Espírito Santo, a elegância das rosas e lírios da paz, e a variedade de dálias, compõem um mosaico de beleza e tranquilidade.

Herança afetiva

Para Elizete, a paixão pela jardinagem é então uma herança afetiva, trazida desde a infância pelos ensinamentos de sua mãe.

E Francisco, seu esposo dedicado, é o braço forte que auxilia em todas as necessidades, desde o transporte de itens pesados até a construção de abrigos para as plantas.

Juntos, eles não apenas cuidam do jardim, mas também compartilham ideias, formando um casal verdadeiramente inovador no que diz respeito à arte da jardinagem.

Um cantinho colorido de Botuverá

Esse cantinho verde não é apenas um capricho, mas uma manifestação tangível do amor do casal pela natureza e pela beleza que ela oferece.

Cada detalhe reflete o cuidado e a dedicação que eles dedicam a esse cantinho particular, um autêntico refúgio, distante da agitação urbana.

E não poderia haver local mais apropriado para esse santuário botânico do que Botuverá, com seu rico interior e vastas áreas de floresta preservada.

A propriedade dos Leoni é um reflexo fiel desse ambiente, capturando a essência da natureza em sua forma mais pura e bela.

Após os anúncios, reserve um momento para apreciar a seleção de fotografias que preparamos para concluir esta edição.

Não deixe de conferir as lindas imagens que selecionamos para você.

Galeria de fotos após anúncios

Botuverá vista na propriedade Leoni

Encerrando esta pauta, convidamos você a fazer uma viagem virtual através da galeria de fotos que selecionamos, onde cada imagem retrata de forma vívida toda a magia e o encanto desse jardim encantado.

Permita-se ser transportado para esse universo de cores.

