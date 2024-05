Secretário de Defesa Civil de SC vem a Brusque discutir barragem de Botuverá

O secretário de estado de Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, virá a Brusque na segunda-feira, 13, para tratar da barragem de Botuverá em uma reunião da Associação Empresarial de Brusque (Acibr). A obra, desejo antigo da região de Brusque, nunca saiu do papel.

No encontro será abordado também o plano de contenção de cheias para as cidades banhadas pelo rio Itajaí-Mirim. O encontro ocorrerá no hall de entrada do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) e deve contar com a presença de lideranças do município.

Em entrevista ao jornal O Município em fevereiro, o secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, disse que a obra é uma das prioridades do governador Jorginho Mello (PL) e que a construção pode iniciar em 2024.

Cheias e enchente de 2023

O assunto voltou à pauta em meio à enchente e às cheias de outubro e novembro de 2023. Durante visita do governador a Brusque no dia 11 de novembro, seis dias antes da terceira maior enchente já registrada em Brusque, a Acibr entregou um ofício solicitando uma audiência para abordar a barragem.

“O que pedimos ao governador não foi para discutirmos sobre a barragem, mas que fosse aberto um espaço para levarmos técnicos que participaram do projeto Jica (agência japonesa que elaborou estudos) para que seja mostrada a necessidade da barragem. É algo fundamentado”, disse o presidente da Acibr, Marlon Sassi, na época.

A primeira menção sobre a construção de uma barragem em Botuverá no jornal O Município é referente a uma proposta do ex-vereador Eduardo Hoffmann, o Duda, no dia 16 de setembro de 2011, quando o então parlamentar defendeu a obra.

Conforme uma avaliação do chefe de Vistorias da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, a barragem poderia ter evitado o aumento de aproximadamente 1,5 metro do rio Itajaí-Mirim em meio às chuvas intensas que atingiram Brusque em outubro. Naquele mês, o nível do rio havia marcado 6,91 m.

