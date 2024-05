Sine divulga vagas de emprego em Brusque; saiba como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou nesta sexta-feira, 10, as vagas disponíveis em Brusque. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Há vagas também para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar o Sine de Brusque, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

– Assessor de marketing;

– Ajudante de carga e descarga;

– Ajudante de montagens (pedras de mármore);

– Ajudante de motorista;

– Ajudante de serralheiro;

– Almoxarife;

– Atendente de açougue;

– Atendente de cafeteria;

– Atendente de lanchonete;

– Auxiliar administrativo;

– Auxiliar administrativo (transportadora);

– Auxiliar de calheiro;

– Auxiliar de cozinha;

– Auxiliar de depósito;

– Auxiliar de estoque;

– Auxiliar de expedição;

– Auxiliar de faturamento;

– Auxiliar de instalador de sistemas preventivos;

– Auxiliar de limpeza;

– Auxiliar de logística;

– Auxiliar de mecânico;

– Auxiliar de montador;

– Auxiliar de montagem (vidros);

– Auxiliar de montagem de estrutura metálica;

– Auxiliar de operador de máquina de bordar;

– Auxiliar de PCP;

– Auxiliar de produção em confecção;

– Auxiliar de rede;

– Auxiliar de serviços gerais;

– Auxiliar de soldador;

– Auxiliar de talhação;

– Auxiliar de tecelão;

– Auxiliar de vendas;

– Auxiliar técnico de eletrônica;

– Balconista;

– Balconista (loja);

– Biomédica Esteta;

– Calceteiro;

– Calheiro;

– Camareira;

– Consultor comercial (clínica odontológica);

– Consultor de vendas (consórcio);

– Consultor de vendas;

– Coordenador para clínica odontológica;

– Costureira cobertura;

– Costureira em geral;

– Costureira overloque;

– Cozinheiro(a) de restaurante;

– Eletricista de manutenção (manutenção elétrica industrial – máquinas, motores, etc);

– Eletricista/mecânico de manutenção;

– Eletricista rebobinador;

– Empacotador/carrinhos;

– Empregada doméstica;

– Encarregado de obras;

– Esteticista;

– Estoquista (hortifruti);

– Estoquista;

– Farmacêutico;

– Fiscal de loja Jr;

– Fiscal de prevenção de perdas;

– Inspetor de qualidade externo (facções);

– Mecânico de manutenção (máquinas industriais);

– Mensageiro;

– Montador (divisórias);

– Motorista de caminhão;

– Operador de caixa;

– Operador de empilhadeira elétrica;

– Operador de guilhotina e solda;

– Operador de máquina de bordado;

– Operador de máquina de aplicação de pérolas;

– Operador de máquina de costura automática;

– Operador de máquina de viés;

– Operador de produção/carregador volante;

– Operador de produção III;

– Operador de telecobrança;

– Operador de vendas;

– Passadeira;

– Pedreiro;

– Promotor de vendas;

– Recepcionista secretária;

– Repositor de hortifruti;

– Repositor, em supermercado;

– Revisor de tecidos acabados;

– Revisor têxtil;

– Saladeira;

– Serralheiro;

– Servente de limpeza;

– Servente de obras;

– Servente de pedreiro;

– Soldador (MIG, TIG e elétrica);

– Soldador (MIG e oxigênio);

– Soldador;

– Talhador;

– Tecelão de malhas (máquina circular);

– Técnico de informática;

– Técnico em saúde bucal;

– Vendedor interno;

– Vendedor interno (balconista);

– Vendedor interno;

– Vendedor interno (roupas femininas);

– Vendedor porta a porta;

– Zeladora de condomínio.

