Motorista morre após colisão frontal na SC-410, em Canelinha

Um motorista de 54 anos morreu após o carro que dirigia ser atingido por uma caminhonete, que realizava uma ultrapassagem na SC-410, em Canelinha, na noite desta quinta-feira, 9. Ele dirigia um Fiat Uno com placas de São João Batista. O acidente aconteceu por volta de 19h10.

Segundo dados colhidos no local e pela dinâmica do fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que uma caminhonete Ford F250, conduzido por um idoso de 70 anos, transitava sentido Tijucas-Canelinha, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com o Uno. Um outro carro acabou sendo atingido, um Renault Sandero.

O motorista do Uno morreu no local e foi encaminhado à Polícia Científica em Balneário Camboriú.

O motorista do Ford ficou ferido e foi levado até um hospital em Camboriú. Já o condutor do Sandero, de 28 anos, não se feriu.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal também compareceram ao local.

Leia também:

1. Criança é atropelada por carro no Águas Claras, em Brusque

2. ParCão: projeto custará cerca de R$ 700 mil e poderá ser entregue nos próximos quatro meses

3. Com desfalques na defesa, Brusque visita o Sport pela Série B

4. Anvisa determina recolhimento de lotes do detergente da marca Ypê

5. VÍDEO – Câmera registra momento de colisão de motocicleta contra carro em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: