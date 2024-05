Com desfalques na defesa, Brusque visita o Sport pela Série B

O Brusque tenta voltar a pontuar na Série B a partir das 17h neste sábado, 11, contra o Sport, na Arena Pernambuco. Luizinho Lopes monta a equipe sem jogadores importantes na linha defensiva, como Cristovam, Wallace e Alex Ruan. O quadricolor tem três derrotas consecutivas (duas pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil) sem gols marcados.

Wallace saiu com dores musculares ainda no primeiro tempo da partida contra o Goiás, no domingo, 5. Nesta quinta-feira, 9, o zagueiro fez trabalhos de transição junto a Luiz Henrique, Madison e Éverton Alemão, que vêm sendo desfalques neste início de Série B.

Alex Ruan está em observação por parte do departamento médico por conta de desgaste muscular. Cristovam sofreu nova lesão muscular, desta vez na parte posterior da coxa. O lateral-direito já esteve lesionado na reta final do Catarinense e ainda vem jogando enquanto se recupera de uma fratura em um dedo da mão.

Nesta quinta-feira, 9, o Brusque realizou seu primeiro treino no CT Rolf Erbe em 2024. O local não era utilizado para treinamentos desde o fim da temporada passada, por conta das inundações de novembro de 2023.

Foram realizados trabalhos táticos e ensaios de bola parada sem adversário. Luizinho Lopes trabalhou o time mais provável, com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Salustiano, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato; Diego Tavares, Osman; Olávio.

Na quarta-feira, 8, no Olaria, foi treinada uma outra opção, com Jhemerson e Anderson Rosa nos lugares de Dionísio e Serrato; e com Paulinho Moccelin no Lugar de Osman.

O lateral-direito Mateus Pivô é o único jogador pendurado. Não há jogadores suspensos.

O Brusque vem de três derrotas consecutivas: 1 a 0 para o Coritiba e para o Atlético-GO; e 2 a 0 para o Goiás.

Sport

O Sport tem 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, o que o clube não conseguia em Séries A e B desde 2006. É o atual vice-líder, atrás do Santos no saldo de gols. Tem seis gols marcados e dois sofridos, ambos na primeira rodada, quando venceu o Amazonas por 3 a 2 em Manaus.

Um time provável tem Caique; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan, Felipinho; Fabrício, Felipe, Lucas Lima, Romarinho; Christian Ortíz e Gustavo Coutinho. Existe também a expectativa pela estreia do lateral-esquerdo Dalbert, novidade para a Série B.

Não há jogadores suspensos. O atacante Gustavo Coutinho e o treinador Mariano Soso estão pendurados. O volante Fábio Matheus se recupera de entorse no tornozelo e é dúvida, assim como outro jogador da posição, Pedro Martins, que faz trabalhos de transição após um problema muscular.

Arbitragem

O trio é paulista: João Vitor Gobi apita a partida, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Tiago Nascimento dos Santos (PE) é o quarto árbitro.

José Claudio Rocha Filho (SP), da FIFA, é o árbitro de vídeo, auxiliado por Adriano Milczvski (PR).

Sport x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: