Criança é atropelada por carro no Águas Claras, em Brusque

Uma criança foi atropelada por um carro no bairro Águas Claras, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 9. O acidente ocorreu por volta das 11h40, na rua Santa Cruz. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou apoio à ocorrência.

Uma testemunha relatou ao jornal O Município que a condutora do carro permaneceu no local do acidente até a chegada dos bombeiros.

A vítima foi imobilizada em maca rígida e colar cervical. Questionados, os bombeiros não forneceram mais informações até o momento. A dinâmica do atropelamento também não foi detalhada pelos militares.

Leia também:

1. Chuva e frio a caminho de Brusque; confira a previsão

2. Motorista capota veículo após colisão com caminhão em Botuverá e é preso por dirigir embriagado

3. Feijoada do Heinig: conheça a história do evento brusquense que chega à 15 edição

4. Vacinas da dengue e influenza: quem pode se vacinar nas redes pública e privada de Brusque

5. ParCão: projeto custará cerca de R$ 700 mil e poderá ser entregue nos próximos quatro meses

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: