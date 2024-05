Vacinas da dengue e influenza: quem pode se vacinar nas redes pública e privada de Brusque

Brusque possui, até o momento, 1.997 casos confirmados de dengue, segundo a Diretoria de Vigilância em Saúde. Para combater a doença, o município realiza a vacinação na rede pública de saúde.

Ao mesmo tempo, também é realizada a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe comum, o que pode confundir a população, já que as vacinas têm calendário e público-alvo diferentes. Por isso, o jornal O Município traz informações detalhadas sobre quem pode se vacinar para cada doença, tanto no setor público de saúde quanto no privado.

Em relação à vacina da dengue, as principais farmácias e laboratórios da rede privada não possuem doses disponíveis para venda. Nesse caso, qualquer pessoa pode ser imunizada, pagando pela vacina do próprio bolso.

Já na rede pública, no último sábado, 4, ocorreu o Dia D da vacinação, em que foram aplicadas as primeiras doses da vacina contra a dengue em Brusque. Ao todo, 8,6 mil doses foram repassadas ao município, destinadas somente à faixa etária de 10 a 14 anos.

Público alvo da vacinação

Inicialmente, as vacinas contra a dengue são disponibilizadas para o público de 10 a 14 anos. No momento da vacinação, é necessário estar acompanhado de um responsável, além de apresentar a caderneta de vacina, cartão do SUS e identidade.

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Nessas pessoas, é esperada uma resposta melhor ao imunizante. A vacina não deve ser tomada por gestantes, lactantes e pessoas com imunodeficiência.

Características da vacina

A Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, é um imunizante tetravalente produzido a partir do vírus infectado enfraquecido. Esse estado pode melhorar a resposta do sistema imunológico, agindo de maneira semelhante à defesa do corpo nos casos de infecção pela dengue. O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacinação contra a dengue no sistema público de saúde.

Onde se vacinar na rede pública

Agora, a vacinação contra a dengue já está disponível para o público-alvo nas 16 salas de vacina das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, e também na Policlínica, das 8h às 20h.

As salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são nas unidades: Limeira (rua Alberto Muller, 6640-7014); Dom Joaquim (rua Armando Pedro Maestri, 300); Planalto (rua Oito de Dezembro, 360) ; Paquetá (rua Waldemar Hoffmann, s/n); Santa Terezinha (rua Santos Dumont, 1040); Santa Rita (Olibio Barbi, 177); Ponta Russa (rua Ponta Russa, 1328); Steffen (rua Rodolfo Steffen, 212); São Luiz (rua Pedro Gracher, s/n); Cedrinho (rua Ilda de Melo Kinis, s/n); Guarani (rua Nicolau Hassman, 71); Maluche (avenida Dom Joaquim, 560); São João (rua Franciso Thives de Souza, s/n); Águas Claras (rua Adelina Debatin, 124); Rua Nova Trento (rua Luiz Vanolli, 295) e Bateas (rua Bertoldo Todt, 1).

Rede privada sem doses disponíveis

Uma pesquisa realizada pelo jornal O Município verificou que as principais redes de farmácias e laboratórios de Brusque não possuem doses da vacina da dengue disponíveis para venda.

As farmácias consultadas foram: Panvel, Preço Popular e Droga Raia. Nenhuma das unidades de Brusque vendem a vacina da dengue. Já os laboratórios Verner Willrich, Hoffmann, Unimed e Techy Medicina Integrada, informaram que não realizam a venda da vacina da dengue. Todos os locais comunicaram que não há previsão para a venda dos imunizantes.

Vacina contra influenza

Já no caso da vacina contra influenza, a gripe comum, está disponível pelo SUS para a toda a população, sem importar a idade. No momento da vacinação, é necessário apresentar a caderneta de vacina, cartão do SUS e também identidade, e quem for menor de idade, necessita estar acompanhado de um responsável. Na rede privada, há diversos locais que aplicam a vacina.

Neste sábado, 11, das 8h às 12h, na praça Barão de Schneeburg, a Secretaria de Saúde fará uma ação voltada para a imunização da população. Serão oferecidas vacinas contra gripe (influenza) e também contra a dengue.

