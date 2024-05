Feijoada do Heinig: conheça a história do evento brusquense que chega à 15 edição

A Feijoada do Heinig celebra a sua 15ª edição neste ano, no dia 11 de maio. Como atração principal do evento, a renomada dupla sertaneja Jorge e Mateus, uma das mais populares do país, promete não apenas um show inesquecível para o público, mas também ser um marco na história da festa, que teve início como uma simples confraternização entre amigos no ano de 2008.

“Realizada no Centro de Eventos da FenaJeep, situado na Rua Abraão de Souza e Silva, a Feijoada do Heinig já foi realizada em outros locais e já contou com a presença de diversos artistas locais, estaduais e nacionais em seu palco. A festa é organizada e liderada pelos sócios Felippe Heinig e Rafael Imhof.”

Como tudo começou

A primeira edição da festa teve lugar em 2008, no sítio da família de Felippe. Inicialmente, seu pai e alguns amigos organizavam uma simples confraternização de inverno, que consistia em uma feijoada.

“Foi então que um amigo e eu decidimos inovar no formato da feijoada. Queríamos criar camisetas personalizadas e trazer atrações musicais sertanejas locais. O evento, que começou modesto com cerca de 200 pessoas, cresceu a cada ano”, diz o organizador.

A única coisa que permaneceu inalterada no evento foi a política de solicitar a doação de um quilo de alimento ou produto de higiene pessoal como ingresso. “O aspecto social sempre foi essencial para nós”, relembra.

À medida que o número de barracas e a qualidade da infraestrutura aumentavam, as atrações musicais seguiam o mesmo padrão de excelência. Superar as expectativas do público sempre foi um desafio constante para a organização, que busca ano após ano trazer artistas que encantem o palco da festa.

“Na 6ª edição, alcançamos a capacidade máxima do espaço disponível. Mudamos para um local maior, mas mantivemos a identidade que havíamos construído. Introduzimos uma área VIP, camarotes e ampliamos o investimento nas atrações. Hoje, já em um novo local, somos reconhecidos e elogiados em diversos municípios vizinhos, o que indica que estamos no caminho certo”, complementa Felippe.

Sobre o futuro, o organizador conta que o grande desafio é contratar a atração principal. “Chegamos a um ponto em que os valores para contratar os artistas estão se tornando inviáveis, mas nosso público é exigente”.

Atrações de edições anteriores

Edição de 15 anos (2024):

Jorge e Mateus

Lucas e Bianchi

Priscila Meireles

Sem Abuso

Norton DJ

Edição de 2023:

Wesley Safadão

Sem Abuso

Lucas e Bianchi

Norton DJ

Edição de 2022:

Henrique e Juliano

Sem Abuso

Alex & Willian

Norton DJ

Edição de 2019:

Maiara e Maraisa

Dany & Rafa

Sem Abuso

Norton DJ

Jordana

MC Novinho

L Boy e Mk

Edição de 2018:

Matheus & Kauan

Alex & Willian

DJ Marcel Coelho

Jordanna

Sem Abuso

Scheila Cardozo

L Boy e Mk

Edição de 2017:

Marcos & Belutti

João Luis

Sem Abuso

Marcel Coelho

L Boy e Mk

Edição de 2016:

Felipe Araújo

Alex & Willian

Rodrigo Marim

L Boy e Mk

Alisson Merlo

Edição de 2015:

Gabriel Gava

Téo e Edu

Sem Abuso

Alisson Merlo

Marcel Coelho

Edição de 2014:

Eddyegil

Téo e Edu

SambaAí

Alisson Merlo

Marcel Coelho

Edição de 2013:

Leozinho & Paciornik

Téo e Edu

SambaAí

Alisson Merlo

Marcel Coelho

Magic Sax Live

Artistas que participaram de outras edições:

Airon Santos e Leandro Antunes

Não Pise na Grama

Cavica e Tiago

Dj Dodeh

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: