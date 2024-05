Avaliação do governo Lula melhora na região Sul do Brasil, mostra pesquisa

Lula

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem, mostra que a avaliação dos brasileiros de SC, Paraná e Rio Grande do Sul em relação ao governo Lula melhorou: eram 57% os que desaprovavam o trabalho do presidente em fevereiro, percentual que agora é de 52%. Já a taxa de avaliações positivas subiu de 40% para 47%. A percepção que muitos tem é que se Lula falasse menos bobagens, principalmente em assuntos econômicos, que não entende nada, teria avaliação melhor.

Até quando?

Até quando seremos vítimas dos nossos gestores públicos? Em 2012 criou-se um plano nacional de prevenção contra catástrofes. E desde então SC (inúmeras vezes), Brumadinho, Mariana, Paraty, São Sebastião e agora o Rio Grande do Sul sofrem as consequências desse plano, que pouco ou nada concretizou, enquanto nesse tempo sequenciaram-se tragédias, que não são suavizadas com uma efusiva campanha de arrecadação de doações. Vem o depois e os dramas solitários de enfermidades físicas e mentais, traumas e lutos, sem contar o peso da reconstrução elementar da vida de milhões.

Prevenção

A propósito da presente tragédia dos gaúchos: uma auditoria operacional na Defesa Civil de SC feita pelo Tribunal de Contas apontou que, desde o distante ano de 2014, as barragens públicas estaduais apresentavam inúmeras deficiências e as informações sobre projetos e execução delas eram acessadas apenas por pedidos de informação. Ainda assim, de forma insuficiente e pouco satisfatória. Uma caixa preta.

Nós, amanhã?

A tragédia dos gaúchos deixou o governador Jorginho Mello em estado de alerta. Neste sábado assina a ordem de serviço para o início dos trabalhos da dragagem do Rio Itajaí-Açu e afluentes, no Alto Vale do Itajaí. A obra é essencial para minimizar os impactos das enchentes na região que, de forma recorrente, é uma das mais atingidas por cheias no Estado.

Concessão ampliada

Em audiência pública no Congresso Nacional, terça-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que está estudando estender em 15 anos a concessão da BR-101 em SC para a empresa Arteris Litoral Sul, com o objetivo contemplar a construção de dois túneis na região do Morro dos Cavalos, no município de Palhoça. A agência recebeu proposta de extensão do contrato da Arteris e deve protocolar o pedido na Câmara de Solução Consensual do Tribunal de Contas da União (TCU) em breve. Se realizada ainda neste contrato, que durará mais nove anos (até 2033), a obra teria forte impacto sobre a tarifa de pedágio.

Dengue

No momento, o Ministério Público estadual tem 190 procedimentos em andamento nas Promotorias de Justiça das comarcas de todo Estado para acompanhar a regularidade e efetividade das políticas públicas de controle da dengue. São 39 procedimentos administrativos, 36 notícias de fato e 32 inquéritos civis, além de duas ações civis públicas já ajuizadas, contra as prefeituras de Balneário Camboriú e Itapiranga. Por não fazer quase nada.

Filologia

O escritor catarinense Deonísio da Silva engorda seu já vasto currículo: nesta quinta assume a vice-presidência da Academia Brasileira de Filologia, com sede no Rio de Janeiro. A instituição reúne os mais notáveis brasileiros estudiosos da língua portuguesa.

Remorso 1

Faça-se Justiça à Globo: depois de tentar impor que o assunto dos últimos dias seria a indefectível Madonna, decidiu ampliar a cobertura sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, enviando numeroso grupo de sua área de jornalismo, chefiada por Willian Bonner. Como já fez em SC em uma de suas inundações tragicamente colossais.

Remorso 2

Nobre a atitude do senador Jorge Seif (PL-SC), que foi à tribuna do Senado pedir desculpas ao eleitorado por ter comparecido ao show da cantora Madonna no último sábado. Mas não foi nada nobre culpar publicamente sua cara metade, Catiane, fã da artista, por tê-lo levado para ver o espetáculo.

Entre os grandes

A Private Brauereien Bayern, entidade que tutela, chancela e organiza o padrão de excelência da tradição cervejeira da Alemanha, principalmente junto aos venerados produtores artesanais, reconheceu a importância da Ablutec em recente publicação em seu portal. Enalteceu os benefícios ao mercado mundial pela parceria firmada na organização do Concurso Brasileiro de Cervejas, anualmente realizado em SC e reconhecido como um dos mais conceituados do planeta.