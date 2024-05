Motorista capota veículo após colisão com caminhão em Botuverá e é preso por dirigir embriagado

Um motorista de 55 anos capotou o veículo que conduzia depois de colidir com uma carreta na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, na madrugada desta quinta-feira, 9. O acidente aconteceu por volta de 2h45 na altura do Salto Águas Negras, na curva da Serrinha. Como estava embriagado, ele acabou preso.

De acordo com os bombeiros, o motorista, que conduzia uma Captiva com placas de Botuverá, não apresentava ferimentos e assinou o termo de recusa de encaminhamento ao hospital. O teste de bafômetro aplicado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apontou 0,64 mg/l. Além disso, ele estava com a habilitação vencida. Por isso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia em Brusque.

Segundo a PMRv, o acidente aconteceu após o motorista, que transitava no sentido Brusque-Botuverá, invadiu a pista contrária e se chocou com a lateral do caminhão, com placas de Içara.

O motorista do caminhão, de 35 anos, e a passageira, de 32, não se feriram.

