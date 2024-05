VÍDEO – Influenciadora de Brusque doa mantimentos para o Rio Grande do Sul

A influenciadora de Brusque Ianka Cristini doa mantimentos para os mais de um milhão de atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Um caminhão com os itens irá para o estado gaúcho nesta quarta-feira, 8.

Ianka contou ao O Município que pretende transportar um caminhão por dia com os mantimentos para o RS.

“Compramos comidas práticas para ajudar na alimentação como pães, enlatados e bolachas. Mas temos que cuidar dos pães por conta do vencimento. Então todos os dias vamos comprar pães frescos para mandar”, diz.

Mais de 380 municípios foram atingidos e, por causa disso, Ianka irá doar para diferentes regiões do estado. Inicialmente, os itens serão entregues em Canoas, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre.

“Estou em contato com vários influenciadores de São Paulo que estão por lá [RS]. Eles estão vendo locais que estão precisando mais para passar pra mim. Quero tentar mandar pro máximo de cidades”, afirma.

Além das doações, que até o momento passam de R$ 80 mil em itens, ela também está organizando um ponto de arrecadação na rua Padre Antônio Eising, número 298, bairro Paquetá, em frente ao mercado Colzani.

No local podem ser doados pão, leite, enlatados e bolachas, medicamentos, fraldas descartáveis, lanternas, coletes salva-vidas, água e ração para cachorro, gato e cavalo. As doações podem ser feitas das 8h às 18h30.

