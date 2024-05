As previsões meteorológicas indicam que parte do Sul do Brasil deve enfrentar mais chuvas fortes no decorrer de maio, especialmente nas áreas já afetadas pelas enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul.

O meteorologista Piter Scheuer informa que os efeitos do novo evento climático devem iniciar-se, de maneira progressiva, a partir desta quarta-feira, 8, estendendo-se aproximadamente até o fim da primeira metade do mês.

Durante esse período, áreas como a região metropolitana de Porto Alegre, bem como, centro e norte do estado gaúcho, devem permanecer em atenção, devido a essa condição climática adversa, explica.

Além disso, é prudente que alguns pontos do Oeste, Serra e Sul de Santa Catarina, também fiquem sob vigilância, acrescenta o especialista.

Projeção de chuvas em Brusque

Ao analisar as condições de chuvas esperadas neste período vindouro de maio para Brusque, Scheuer remete a uma situação menos preocupante.

Isso ocorre porque este novo sistema pluviométrico trará influências mais significativas à parte centro-norte gaúcha, e às cidades catarinenses que se dirigem à divisa com o Rio Grande do Sul, como já mencionado.

Quando este episódio é projetado, avançando para a região norte de Santa Catarina, em direção ao Paraná, os volumes previstos tendem a ser menores, no somatório de seis a sete dias.

No entanto, Piter adverte que a região do Vale do Itajaí está no limite geográfico desta projeção. Portanto, algum cenário pluviométrico mais severo também não pode ser totalmente descartado, mesmo que seja eventual.

Em termos gerais, ele espera que Brusque, a exemplo do início do mês, não seja afetada por chuvas significativas, atingindo níveis capazes de então aumentar o risco de enchentes.

Importância do monitoramento

Scheuer ressalta ainda, a importância do acompanhamento contínuo das previsões do tempo, enfatizando que as atualizações dos modelos meteorológicos podem apresentar grande variabilidade, à medida que novos dados são incorporados.

O meteorologista enfatiza que, devido à natureza dinâmica do clima, as projeções realizadas estão sujeitas a alterações.

Assim, o monitoramento constante torna-se essencial, especialmente em momentos críticos onde as condições meteorológicas podem rapidamente se tornar problemáticas, conclui.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Sem chuvas na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante destacar que não se registrou nenhuma ocorrência de chuvas durante esse intervalo. (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

