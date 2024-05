As chuvas constantes deste sábado, 18, que vêm afetando todo o Vale do Itajaí, estão acumulando volumes significativos na região.

Só em Vidal Ramos, o acumulado parcial, registrado em apenas 24 horas, já se aproxima de 140 mm. A previsão indica que o mau tempo deve se estender até a manhã de domingo, 19.

Nível em Vidal Ramos

Confira abaixo a evolução de nível do Itajaí-Mirim, com dados aferidos em Vida ao Ramos, município que então abriga as principais nascentes do rio.

Essa aferição tem como fonte a Agência Nacional de Águas (ANA), que possui suas réguas de medição instaladas no bairro vidalense do Salseiro.

O pico registrado foi de 3,75 metros às 12h45 deste sábado.

Essa situação deixa Brusque em estado de atenção, visto que o nível do rio no município já está bem acima do normal.

Brusque sob extrema atenção

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, esta atual condição climática adversa requer total atenção em Brusque, ante a expectativa de mais chuvas.

Diante do rio Itajaí-Mirim já apresentando pontos de alagamento na tarde deste sábado, afetando alguns trechos da avenida Beira Rio, na região central da cidade, a situação, segundo Coutinho, pode se agravar ainda mais.

“Há muita chuva ainda para cair sobre o Vale do Itajaí. Diante disso, os moradores de Brusque devem estar em total vigilância, pois não descartamos o risco de transtornos mais severos devido a uma elevação ainda maior do rio Itajaí-Mirim”, adverte o especialista.

Números das chuvas após anúncios

Números das chuvas

Confira abaixo o levantamento completo dos índices pluviométricos parciais, registrados por toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados foram obtidos junto à rede Groh Estações e correspondem ao período iniciado às 14h de sexta-feira até o mesmo horário deste sábado.

Brusque sob chuvas

Vamos encerrar esta edição com uma galeria de fotos que ilustra de forma objetiva, as condições climáticas adversas observadas em Brusque neste sábado.

*Autoria: Ciro Groh >>

