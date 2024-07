A pauta desta sexta-feira, 26, tem como objetivo, trazer informações detalhadas sobre o comportamento do tempo esperado para o último fim de semana de julho em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Inicialmente, as expectativas apontam para uma condição predominantemente favorável às atividades externas; no entanto, o risco de chuva não pode ser totalmente descartado.

Para abordar esse tema com maior profundidade, consultamos então o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim.

Confira os detalhes esclarecedores logo após a foto exibida a seguir.

O tempo nesta sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim abordando as condições climáticas esperadas para esta sexta-feira em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí.

Quem planeja atividades externas, seja a trabalho ou lazer, pode contar com a manutenção de boas notícias vindas da previsão, pois o risco de chuva é nulo.

O sol deve aparecer entre variações de nuvens, criando um ambiente agradável, sob temperaturas à tarde oscilando entre 22°C e 25°C.

O tempo no fim de semana

Quando se trata do fim de semana, tanto o sábado quanto domingo também devem apresentar um cenário favorável às práticas externas, sob um risco de chuva muito baixo.

Grande parte desses dois dias terá tempo seco, exceto com a chegada da noite de domingo, quando a aproximação de uma frente fria pode aumentar o risco de instabilidade sobre o Vale do Itajaí.

Em relação às temperaturas, as noites e madrugadas permanecem frias, enquanto as tardes tendem a ser agradáveis, variando entre 23°C e 26°C.

Frente fria à vista

Avançando para a próxima semana, os modelos meteorológicos então indicam a influência de uma frente fria na segunda-feira, trazendo chuva e a volta o frio úmido para Brusque e região.

Os últimos dias de julho, inclusive, devem apresentar uma baixa sensação térmica, exigindo o uso de casacos em tempo integral.

Esse cenário, caso as projeções se confirmem, tende a impor um ambiente diurno mais ameno e seco aos primeiros dias de agosto, sob noites sem frio intenso, previsto no Vale do Itajaí.

Monitoramento

De momento, é isso que temos para informar, tendo por base as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, estando pois, sujeitos a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas. Continuaremos monitorando.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã desta sexta-feira em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 10

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

