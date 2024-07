Por Develon da Rocha, presidente da Instância de Governança Regional (IGR) do Vale Europeu

Nem somente as belezas naturais e nossa receptividade representam o Vale Europeu para Santa Catarina. A região oferece uma experiência culinária única, com influências marcantes dos imigrantes europeus, principalmente alemães, italiano e poloneses. Trata-se de uma jornada que une tradição, sabores e inovação. Diversas cidades têm seus eventos gastronômicos que movimentam o turismo, também quebrando a sazonalidade da atividade, gerando emprego e renda.

E o Roteiro Blumenau Gastronômico, entre 1º e 31 de agosto, refletirá essa vocação em 32 estabelecimentos da cidade. Denominada Sabores Europeus, esta edição, que movimenta o segmento desde 2010, dará destaque aos ingredientes dos nossos colonizadores, que criaram essa identidade culinária. Os pratos contarão com esses insumos, com os chefs dando vazão à criatividade, mesmo em restaurantes que pouco têm a ver com nossos antepassados, como os de culinária oriental, por exemplo.

O Roteiro Blumenau Gastronômico consiste em cada bar, cafeteria, confeitaria ou restaurante oferecer um prato por um preço especial. Será a oportunidade de moradores da região e turistas conhecerem tradicionais e novos estabelecimentos que fazem de Blumenau este centro gastronômico.

E a mais recente novidade será a vinda de Antonio Maiolica, renomado e premiado chef italiano, para o encerramento especial junto aos estabelecimentos participantes e convidados. Ele é sucesso na Itália, México, Estados Unidos e também no Brasil. Aqui já ganhou o prêmio de Melhor Trattoria pela Veja Comer e Beber 2019, à frente do Antonietta Cucina. No comando do Temperani Cucina e do MIl Rooftop, no Complexo Vila Anália, em São Paulo, venceu o prêmio Due Spicchi Cambero Rosso, pelo Temperani Cucina em 2022 e 2023.

As equipes de nossos estabelecimentos estão de braços abertos esperando a todos durante o mês de agosto. Ninguém perde por esperar.