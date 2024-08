Roteiro Blumenau Gastronômico traz mais de 30 opções em culinária durante o mês de agosto

Blumenau já é uma referência em variedade e excelência para comer e beber, com opções que contemplam boa parte da cozinha brasileira e mundial. Mas o Roteiro Blumenau Gastronômico deste ano retorna a um tema desafiador aos estabelecimentos que garantem a cidade como um polo do setor: a cozinha de seus colonizadores.

O lançamento para convidados, na última segunda-feira, 29, no Norden Bar & Biergarten, deu o tom do evento, neste ano denominado Sabores Europeus. O evento envolve 31 restaurantes, cafés, bares e confeitarias entre 1º e 31 de agosto. O guia com pratos, valores e endereços pode ser encontrado no site www.blumenaugastronomico.com.br.

Um exemplo é a Blum’s Kaffe, cafeteria e escola que compartilha a paixão entre os entusiastas da bebida. O prato oferecido é o Sanduíche de Rosbife, cuja carne é preparada em baixa temperatura. Um prato que pode ser parecido, mas remete a outra receita dos antepassados colonizadores de Blumenau é o oferecido pelo Aroma Café: um sanduíche de pastrami com picles crocantes, mostarda Dijon e um molho especial. “Estamos conquistando clientes com opções além do tradicional hambúrguer”, afirma o sócio Giovane Eufrásio.

Um dos mais tradicionais pratos da culinária alemã, clássico em Blumenau – o hackepeter – é oferecido pela My Beer. À base de filé mignon cru moído com temperos e condimentos especiais é oferecido para harmonizar com cerveja. “Ideal para ser apreciado com uma Belgian Pale Ale, Weizenbock ou mesmo uma American Pale Ale”, indica Guto Busnardo, sócio do estabelecimento.

“A ideia é exatamente essa, que os participantes se inspirem nessas culturas, fomentando a criatividade dos chefs”, diz Ketlin Vicenti, gerente da Sol Eventos, promotora do Roteiro. Será mais uma oportunidade de moradores da região e turistas viverem uma experiência única, conhecendo tradicionais e novos lugares que fazem de Blumenau um centro pulsante do setor.

Os pratos estão disponíveis para conferência em guias impressos, distribuídos em pontos turísticos da cidade e também podem ser conferidos no instagram @blumenaugastronomico.

Confira abaixo os estabelecimentos participantes: