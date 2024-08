Guabiruba Sul, bairro que irradia encanto e hospitalidade em Guabiruba, é o lugar onde então reside o simpático casal Schork, Valentin e Coleta.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Em sua propriedade, um verdadeiro paraíso se revela, repleto de flores vibrantes, plantas exuberantes, cactos intrigantes, suculentas delicadas e orquídeas de beleza ímpar.

*Assista ao vídeo >>

Os artistas em Guabiruba

Aos 77 anos, dona Coleta dedica-se com prazer ao cuidado de seu jardim, uma paixão que floresceu desde a infância, quando aprendeu com sua mãe a importância de cultivar a natureza.

Por sua vez, seu Valentim, com 78 anos, empenha-se na horta nos fundos da casa, onde então cultiva uma variedade de hortaliças com esmero.

Além de suas atividades na horta, ele ainda cria alguns brinquedos, resultado de sua experiência em uma fábrica de brinquedos, uma habilidade que traz boas lembranças do passado.

Um cantinho ímpar em Guabiruba

As pessoas que visitam o espaço são imediatamente envolvidas pela sensação acolhedora de estar em casa, proporcionada pelo casal anfitrião. A hospitalidade deles é verdadeiramente incomparável.

O aroma do fogão a lenha, que cozinha arroz, aipim e galinha caipira, remete a uma tradição que é um marco em lares de descendência alemã. Cada cantinho da casa fascina e convida a desacelerar, permitindo a apreciação das coisas simples da vida.

Exemplo a ser seguido

Dona Coleta e seu Valentim são exemplos inspiradores de que a idade não deve então ser um obstáculo para a realização das paixões.

Seja no cuidado do jardim, no cultivo da horta ou na produção de brinquedos, ambos demonstram um amor contagiante pela vida e um comprometimento admirável com suas atividades.

Essa dedicação não apenas emociona, mas também serve como uma linda lição sobre a importância de manter-se ativo e feliz, independentemente da idade.

Galeria após anúncios

Queremos que você conheça quem está tornando possível a publicação desta matéria. São os anunciantes do Blog do Ciro Groh, cujos nomes estão expostos nos banners abaixo.

Clique neles para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque em retratos: Morro do Silva e sua igreja então envoltos pelo frio nesta terça-feira

2. Encerramento do 24º Acampamento FAC: emoção e alegria então marcam o reencontro de adolescentes e familiares

Guabiruba vista na casa dos Schork

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, destacam-se as imagens capturadas na propriedade do casal Schork, em Guabiruba. Essas fotos ilustram de maneira objetiva e encantadora, toda a narrativa apresentada.

*Autoria: Ciro Groh >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK