O Morro do Silva, então situado no belo e pitoresco interior de Brusque, especificamente no bairro Cedro Grande, é um lugar que encanta a todos que o visitam.

Nesta terça-feira, 30, em um típico clima de inverno, com o frio marcando presença no município, a beleza do lugar foi realçada ainda mais.

As paisagens deslumbrantes ganharam um toque especial, tendo como protagonista a bela igrejinha interiorana, escondida no meio da mata. Construída em 1961, esta igreja carrega muitas histórias e é um símbolo pertencente ao Morro do Silva.

Brusque e o Morro do Silva

As imagens capturadas nesta manhã fria de terça-feira, sob um céu cinzento, destacam a majestade deste cenário natural. O frio acentuou as características do entorno, tornando-o ainda mais impressionante e digno de admiração.

Mais adiante, após a apresentação dos nossos anunciantes, você poderá conferir uma estupenda galeria de imagens que registra toda a grandiosidade e serenidade presente no Morro do Silva.

Portanto, continue conosco e confira no fim desta edição, esses cenários de tirar o fôlego, revelando a singularidade e a beleza deste encantador recanto de Brusque.

Brusque vista no Morro do Silva

Como prometido anteriormente, encerramos esta pauta com chave de ouro, apresentando cenários deslumbrantes registrados no Morro do Silva, tendo a bela igrejinha como protagonista.

Acompanhe então as imagens a seguir e aprecie a beleza deste lugar encantador.

*Autoria: Ciro Groh/O Município >>

