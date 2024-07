VÍDEO – Idosa internada há 70 dias na UTI realiza desejo de comer coxinha em Joinville

A equipe do Hospital Bethesda, em Joinville, se mobilizou para atender o desejo de uma paciente internada na UTI. Maria, de 82 anos, está no hospital há pouco mais de 70 dias e pediu para comer coxinha. “Muito bom”, diz a paciente depois de comer.

“O hospital tem como característica principal o cuidado com amor ao próximo. O olhar e atendimento humanizado ao paciente é uma prática diária nossa”, diz o Bethesda à reportagem de O Município Joinville.

Em um dos atendimentos com a nutricionista, a paciente revelou o desejo de comer coxinha. Com isso, a equipe de nutrição, em conjunto com a equipe de fonoaudiologia, trabalhou para realizar a vontade de Maria.

Segundo o hospital, a equipe de nutrição é desenvolvida constantemente para facilitar a adesão da alimentação ao paciente e, em alguns momentos, dentro das possibilidades, avalia a inclusão de alguns desejos do paciente, sempre levando em consideração a segurança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hospital Bethesda (@hospital.bethesda)

“Sabemos que o momento da refeição deve ser um momento prazeroso e mais que isso um momento de afeto. A comida tem o objetivo de nutrir, mas ela faz muito mais que isso, a comida traz lembranças, afeto e amor”, diz o hospital.

A equipe é formada pela coordenadora de nutrição, Cadija Marques, a nutricionista Daiane Jaconeti e a fonoaudióloga Grasiela Gilgen.

Leia também:

1. Vagas para castração gratuita de cães e gatos em Brusque seguem abertas; saiba como ter acesso

2. Estupro de vulnerável lidera lista de crimes investigados pela Dpcami de Brusque

3. Bochecha de boi – aprenda a preparar um delicioso prato com molho roti e purê de batata com pistache

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/07)

5. Beach tennis nas Olimpíadas? André Baran comenta potencial do esporte: “Será um grande marco”

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: