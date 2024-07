Preá é resgatado por bombeiros dentro de comércio em Gaspar

Um preá foi resgatado em um comércio em Gaspar nesta terça-feira, 30. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 11h.

Conforme o relato do solicitante, o animal estava dentro de um comércio, na rua Frei Solano, no bairro Gasparinho. O solicitante não soube informar o tipo do animal aos bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram no local, constataram que se tratava de um preá que foi resgatado e devolvido à natureza. Os bombeiros não informaram se o animal era um filhote.

O que é um preá

O Preá, com nome científico de Cavia aperea, é um roedor. O animal mede cerca de 25 centímetros de comprimento, tem pelagem cinza, patas e orelhas pequenas e não possui cauda. Ele se assemelha com um porquinho-da-Índia.

