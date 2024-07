Caminhão é localizado abandonado e motorista está desaparecido em Guaramirim

Um motorista de um caminhão está desparecido em Guaramirim, no Norte catarinense. O veículo foi encontrado pela Polícia Militar abandonado e vazio nesta segunda-feira, 29.

A PM encontrou o caminhão abandonado na localidade de Caixa d’Água por volta das 7h15. No interior do veículo, foram localizados pertences pessoais que, para a polícia, são provavelmente do motorista.

Segundo informações da transportadora à PM, a carga era de pneus de valor estimável, mas sem precisar o quanto.

A PM conta ainda que foram levantadas informações dos familiares do motorista que afirmaram que ele não deu mais notícias desde às 15h de domingo, 28.

Buscas na região foram realizadas, porém, nada foi encontrado até o momento. A Polícia Civil foi informada e compareceu ao local. O veículo foi encaminhado ao pátio para perícia.

