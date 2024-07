Cavalo morre após ser atropelado por carro na BR-470, em Gaspar

Um cavalo morreu após ser atropelado em um acidente de trânsito na BR-470 na manhã desta terça-feira, 30, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar. O motorista não sofreu ferimentos, por mais que o carro tenha ficado danificado.

Por volta das 5h15, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar foi acionado para a ocorrência no km 31 da BR-470, no sentido Blumenau. O veículo envolvido no acidente, uma caminhonete, era conduzido por um homem, maior de idade, que não sofreu ferimentos, conforme o relatório dos bombeiros.

O animal não resistiu ao acidente e morreu no local. A dinâmica do atropelamento não foi revelada e o motorista não foi identificado.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis.

