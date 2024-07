O Brasil conquistou bronze na ginástica artística feminina por equipes na tarde desta terça-feira, 30, na Arena Bercy, em Paris, e chegou à sua quarta medalha nos Jogos Olímpicos de 2024. É a primeira vez que o país conquista uma medalha na competição por equipes.

O time composto por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares somou 164.497 pontos, atrás de Estados Unidos (171.296) e Itália (165.494). A equipe brasileira ficou à frente de Grã-Bretanha, Canadá, China, Romênia e Japão.

A quarta e última rotação foi finalizada com um belo salto de Rebeca Andrade, com 15.100. Após isto, restou a expectativa pelos resultados das adversárias. No mesmo aparelho, Luo Huan, da China, somou 13.166, sem ficar à frente do Brasil.

Os 13.833 de Angela Andreoli foram suficientes para a Itália ultrapassar o Brasil, mas os 13.600 de Alice Kinsella na trave de equilíbrio mantiveram a Grã-Bretanha atrás do time brasileiro. Então foi só comemorar o bronze inédito.

Quarta medalha

Esta foi a quarta medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Willian Lima obteve prata no judô na categoria meio leve, de até 66 kg. No judô até 52 kg Larissa Pimenta conquistou bronze; e Rayssa Leal também conseguiu o bronze no skate street feminino.

